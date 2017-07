Bundesbank-Chef Weidmann in Wien: Ein Falke auf Tournee

Der Chef der Deutschen Bundesbank Jens Weidmann, Gegenspieler von Mario Draghi in der EZB, übt den Spagat

Wien – Schuldest du der Bank 100 Euro, hast du ein Problem. Schuldest du der Bank 100 Millionen Euro, hat sie ein Problem. Diese alte Weisheit trifft heutzutage auf ganze Volkswirtschaften zu. Seit Beginn des Anleihekaufprogramms vor fünf Jahren ist die Europäische Zentralbank zum größten Gläubiger der Eurostaaten geworden. Der Bilanzwert der EZB hat heuer vier Billionen Euro überschritten. Derzeit kaufen die Euro-Notenbanken im Kollektiv jeden Monat um 60 Mrd. Euro zusätzliche Papiere.

Geldpolitischer Falke

Der Präsident der Deutschen Bundesbank und Ratsmitglied der EZB Jens Weidmann ist einer der wichtigster Kritiker der expansiven Geldpolitik: Der ehemalige Merkel-Berater gilt als geldpolitischer "Falke" und somit als Widersacher von EZB-Gouverneur Mario Draghi, der die "Tauben" im EZB-Rat anführt. Am Donnerstag war Weidmann bei der Oesterreichischen Nationalbank zu Gast in Wien, wo er über die Zukunft der Währungsunion referierte. Der Bundesbankpräsident sprach sich zwar nicht für eine unmittelbare Erhöhung der Leitzinsen aus, plädiert aber für mehr Zurückhaltung bei den Anleihekäufen. Es gebe "unterschiedliche Sichtweisen darüber, wie stark wir geldpolitisch Gas geben müssen und welche Instrumente wir einsetzen sollen", erklärte Weidmann.

Das Argument des Deutschen: Die Gefahr bestehe, dass die wichtige Grenze zwischen Geldpolitik und Fiskalpolitik verschwimmt. Ist die Tragfähigkeit der Staatsschulden in manchen Ländern der Eurozone, wie etwa Italien oder Spanien, nur noch durch den offenen Geldhahn der EZB aufrechtzuerhalten, haben die betroffenen Regierungen allen Grund, politisch Druck auf die formal unabhängige Zentralbank auszuüben.

Dabei läuft die EZB Gefahr, das Ziel der Preisstabilität aus den Augen zu verlieren, mit potenziell gravierenden Folgen für die Wirtschaft, wie Weidmann im Standard-Interview im Mai erklärte. Auch in Wien sagte der Deutsche: "Das kann am Ende dazu führen, dass politischer Druck auf das Eurosystem ausgeübt wird, länger an der sehr lockeren Geldpolitik festzuhalten als aus Sicht der Preisstabilität angemessen."

Auch Tauben haben gute Argumente

Die Tauben in der EZB haben trotzdem gute Argumente, sagt der Ökonom Mario Holzer vom Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche. Das angestrebte Inflationsziel von knapp unter zwei Prozent werde derzeit nur wegen des stärkeren Ölpreises erreicht. Die Kerninflation – ohne Energie und Lebensmittelpreise – deute nicht auf eine Überhitzung hin. Ein vorzeitiges Ende der expansiven Geldpolitik habe schließlich 2012 zu einer neuerlichen Rezession beigetragen, sagt Holzer. Die EZB werde keine "triple-dip recession" riskieren.

Weidmanns Besuch in Wien kommt in einer heiklen Phase. Optimistische Worte bezüglich der Konjunktur von Mario Draghi haben letzte Woche bereits Turbulenzen auf den Finanzmärkten ausgelöst. Investoren hatten befürchtet, dass die EZB ihr Kaufprogramm zurückfahren könnte. Die Verfechter einer lockeren Geldpolitik haben daher sofort beschwichtigt.

Im Mai berichteten deutsche Medien, dass der Bundesbank-Chef von der Regierung ins Rennen um Draghis Nachfolge im Herbst 2019 geschickt wird. Weidmann muss nun um Stimmen in der Eurozone buhlen. Mit der Aufstellung Weidmanns schickt Kanzlerin Angela Merkel vor der Bundestagswahl im Herbst ein Signal an die eigene Bevölkerung. Die lockere Geldpolitik ist vielen Deutschen ein Dorn im Auge.

Wien ist für Jens Weidmann jedenfalls ein guter Ort, um den Spagat zu üben. Nicht nur geografisch, sondern auch bei der Geldpolitik liegt Österreichs Position zwischen Deutschland und Italien. (Leopold Stefan, 6.7.2017)