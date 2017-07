Dibon fällt verletzt aus

Abwehrspieler muss einige Wochen pausieren

Wien – Rapid Wien muss einige Wochen auf Abwehrspieler Christopher Dibon verzichten. Wie der Fünfte der abgelaufenen Fußball-Meisterschaft am Donnerstag via Aussendung mitteilte, hat sich der 26-Jährige am Vortag beim Testspielsieg seines Teams gegen Apollon Limassol eine Kniegelenksverstauchung am linken Bein zugezogen. Dies wurde durch eine MR-Untersuchung festgestellt.

Der Zeitpunkt seiner Rückkehr hänge vom "nicht seriös zu prognostizierenden Heilungsverlauf" ab. (APA, 6.7.2017)