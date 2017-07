"Destiny 2" lässt Fußball spielen, Beta startet in Kürze

Neuer Spieler-Hub "The Farm" ersetzt den altbekannten Turm aus Teil eins

In einem Video von IGN zeigen die Entwickler, wie der neue Social-Hub in "Destiny 2" aussehen wird. Die Größe bleibt im Vergleich zum Turm im ersten Teil dabei relativ ähnlich und auch bekannte Ausstattungsmerkmale wird es geben. Ein Kryptarch fürs Einsammeln neuer Ausrüstungstteile, und ein Post-Roboter, bei dem die Mails gecheckt werden können. Der Kryptarch in "Destiny 2"s Farm wird Tyra Karn sein. Der neue Hub soll außerdem ein Fußballfeld samt Tore und Spielstand beinhalten.

ign Video zu "The Farm" in "Destiny 2"

Die Farm ändert sich ständig

Im Laufe der Geschichte wird sich der Hub anpassen: Es werden spezielle Charaktere und überlebende Menschen hinzukommen. Bis zu 26 Spielercharaktere sollen pro Farm anwesend sein können.

Betatest

Erscheinen wird "Destiny 2" am 6. September für PlayStation 4 und Xbox One. Die PC-Version kommt am 24. Oktober. Vom 21. Juli bis zum 23. Juli können PS4-Spieler "Destiny 2" im Zuge einer offenen Beta testen. Die Beta wird unter anderem die erste Kampagnenmission "Homecoming", einen Strikes, und den kompetitiven Mehrspieler-Modus umfassen. Vorbesteller können die PS4-Beta ab dem 18. Juli ausprobieren. Für Xbox-One-Vorbesteller beginnt der Frühzugang am 19. Juli. (red, 7.7.2017)