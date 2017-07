Spanier wechselt zum Klub von Christian Fuchs

Leicester – Der Arbeitgeber von Ex-ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs in der englischen Premier-League, Leicester City, hat am Donnerstag die Verpflichtung von Vicente Iborra bekanntgegeben. Der 29-Jährige wechselte für rund 14 Millionen Euro vom FC Sevilla zu den "Füchsen". In den vergangenen zwei Jahren war der Mittelfeldspieler Kapitän der Andalusier, mit denen er dreimal die Europa League gewonnen hatte. (APA, 6.7.2017)