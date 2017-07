Intertonale in Scheibbs: Pflichtwoche für Musiker und Publikum

Die Musikseminar-Reihe im niederösterreichischen Scheibbs findet heuer zum zweiten Mal statt. Mit einem Konzert von Schmieds Puls und dem Kammerorchester Scheibbs wird das Festival am Samstag eröffnet

Scheibbs – Das Eröffnungskonzert des Musikseminars Intertonale bestreitet in diesem Jahr Sängerin Mira Lu Kovacs, die gemeinsam mit ihrer Band Schmieds Puls und dem Kammerorchester Scheibbs am Samstag auf der Bühne des Rathausplatzes stehen wird. Ab Montag wird dann fünf Tage lang musiziert und gejammt, und zwar gemeinsam mit einigen Top-Künstlern der österreichischen Alternative-Pop-Szene.

proberaumscheibbs Teaser zum Eröffnungskonzert der diesjährigen Intertonale: Probe von Mira Lu Kovacs mit dem Kammerorchester Scheibbs.

Das Musikseminar Intertonale versteht sich als natürliche Fortsetzung der internationalen Jazzwoche, die viele Jahre lang aus der beschaulichen Stadt Scheibbs für kurze Zeit eine kleine Jazzmetropole machte. Diese Tradition der Weltoffenheit möchte die Intertonale mit einem abwechslungsreichen Programm weiterführen.

Neue Ideen für die eigene Musik

Die Seminare richten sich an Musikerinnen und Musiker, die laut Veranstalter gerne über den Tellerrand blicken, neue Ideen aufgreifen und im Zusammenspiel mit anderen die Chance sehen, ihre eigene musikalische Welt zu erweitern. "Aufbauend auf ein über die Jahre geknüpftes Netzwerk gelang es uns wieder, ein höchst qualitätsvolles Programm auf die Beine zu stellen, das die zeitgenössische junge Musikszene in Österreich gut und in origineller Weise abbildet", so Arnold Zamarin, musikalischer Leiter der Intertonale, der auch für die Arrangements des Eröffnungskonzerts verantwortlich zeichnet.

Neben Mira Lu Kovacs von Schmieds Puls und Marco Kleebauer von Leyya werden Schlagzeugkoryphäe Lukas König (Koenigleopold, Kœnig), Multiinstrumentalist Martin Schiske (Johann Sebastian Bass) sowie die Soundpainterin Ceren Oran Ensembles leiten. Gemeinsam mit den Teilnehmern erarbeiten sie Musikstücke, die am Ende der Woche zur Aufführung kommen.

derstandard.at Lukas König alias Kœnig mit "Wood 9" im STANDARD Player.

Allabendliche Sessions

Fürs musikbegeisterte Publikum gibt es ein schönes Rahmenprogramm: Zwischen dem Eröffnungskonzert und der abschließenden Werkschau der Intertonale-Ensembles werden allabendlich bei freiem Eintritt Sessions abgehalten. Das Abschlusskonzert der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Seminars findet am 14. Juli ab 19:30 Uhr im Kulturportal Scheibbs statt. (jak, 6.7.2017)