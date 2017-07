Trump wirft Russland "destabilisierendes" Verhalten vor

US-Präsident nutzt seinen Besuch in Polen für Kritik an Russland. Am Freitag trifft er dessen Präsidenten zum ersten Mal

Warschau/Hamburg/Wien – Kurz vor dem G20-Gipfel in Hamburg hat US-Präsident Donald Trump scharfe Kritik an Russland geübt. Er warf Moskau bei einem Besuch in Polen "destabilisierendes" Verhalten vor, wie auch aus einem am Donnerstag im Voraus verbreiteten Redetext des Weißen Hauses hervorgeht. Bei einer Pressekonferenz in Warschau hat Trump seinen Vorgänger Barack Obama zudem kritisiert, weil dieser monatelang nichts gegen die angebliche russische Beeinflussung der Wahl unternommen habe.

Russland wies den Vorwurf der Destabilisierung zurück. "Mit dieser Sichtweise sind wir nicht einverstanden", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag in Moskau.

Mittel- und Osteuropa im Fokus

Am Vormittag trifft sich Trump mit dem Hausherren, Polens Präsident Andrzej Duda, und der kroatischen Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarović im Rahmen eines Meetings der Drei-Meeres-Initiative, einem informellen Forum von zwölf mittel- und osteuropäischen Staaten.

Um 13.10 Uhr wird der US-Präsident eine Rede am Krasiński-Platz im Zentrum Warschaus halten. Am Freitag in Hamburg wird er erstmals ein direktes Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin führen. (red, 6.7.2017)