Roboterquiz: Wie gut kennen Sie den treuesten Helfer des Menschen?

Ein kurzer Streifzug durch die Robotergeschichte zwischen Realität und Fiktion

Durch die Wüsten des Mars rollen autonome Rover statt Astronauten in Buggys und in den Wüsten Arabiens haben Roboterjockeys menschliche Reiter bei den beliebten Kamelrennen schon weitgehend abgelöst. Die Zukunft ist längst da! In diesem Quiz an der Schnittmenge von Wissenschaft und Science Fiction können Sie testen, ob Sie ein Roboter-Experte sind. Sie müssen dafür nur die folgenden 1100 Fragen richtig beantworten (keine Angst, das war binär ausgedrückt). Starte Programm jetzt. (jdo, tberg, dy, 23. 7. 2017)