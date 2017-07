Historischer Kalender – 10. Juli

1817 – David Brewster erhält ein englisches Patent auf das Kaleidoskop.

1842 – In der englischen Zeitung "Courier and West End Advertiser" erscheint die erste ganzseitig bebilderte Anzeige.

1862 – In den Vereinigten Staaten wird mit dem Bau der Central-Pacific-Bahn zwischen Pazifik und Atlantik begonnen.

1907 – Die US-Regierung von Präsident Theodore Roosevelt reicht beim Bundesgericht Auflösungsklage gegen die Treuhandgesellschaft "American Tobacco Company" ein.

1927 – In Dublin wird der irische Justizminister Kevin O'Higgins von politischen Gegnern erschossen.

1932 – Bei einem Zusammenstoß von sozialdemokratischen Arbeitern und Heimwehrmännern in Göß in der Steiermark werden 40 Personen verletzt.

1942 – Die jugoslawische Partisanenarmee stößt in Bosnien parallel zur Adriaküste mitsamt Verwundeten und Vertriebenen in nordwestliche Richtung vor und vereinigt sich mit Widerstandsgruppen im Raum Banja Luka. Partisanen zerstören die Bahnverbindung Sarajevo-Mostar.

1947 – Der ehemalige Vergnügungsdampfer "President Warfield" läuft unter dem Kommando von Yossi Harel im Hafen von Sete in Südfrankreich ein, um möglichst unbemerkt 4.515 jüdische Flüchtlinge an Bord zu nehmen und diese nach Palästina zu bringen.

1952 – Die Nationale Volksarmee (NVA) der DDR wird gegründet.

1962 – Die Westmächte lehnen einen Vorschlag des sowjetischen Ministerpräsidenten Nikita Chruschtschow ab, ihre in Westberlin stationierten Truppen durch Einheiten anderer Staaten zu ersetzen.

1962 – Der erste kommerzielle TV-Satellit, "Telstar", für die Übertragung von Fernsehsendungen zwischen den USA und Europa wird gestartet.

1977 – Klaus Croissant, der Anwalt der RAF-Mitglieder Ulrike Meinhof und Andreas Baader, bittet in Frankreich um politisches Asyl.

1982 – In Orange in New Jersey stirbt die Sopranistin Maria Jeritza, die 1912 an die Wiener Hofoper kam, der sie bis 1935 angehörte. Auch war sie Mitglied der Metropolitan Opera in New York.

1992 – Der panamesische General Manuel Noriega wird in den USA wegen Drogenhandels zu 40 Jahren Haft verurteilt.

1992 – Die liberale Politikerin Hanna Suchocka wird polnische Ministerpräsidentin.

1992 – Europa rüstet ab: Die Regierungschefs von 29 Staaten der KSZE beschließen in Helsinki nach dem Zusammenbruch des Kommunismus Höchstgrenzen für die personelle Stärke ihrer Land- und Luftstreitkräfte.

1997 – In Bosnien geht die internationale SFOR-Truppe erstmals gegen mutmaßliche serbische Kriegsverbrecher vor, dabei wird der ehemalige Polizeichef von Prijedor erschossen.

1997 – Ein Kommando der Separatistenorganisation ETA ("Euskadi Ta Azkatasuna") entführt den baskischen Politiker Miguel Angel Blanco Garrido, um die sofortige Verlegung aller ETA-Gefangenen in Haftanstalten im Baskenland durchzusetzen. Nachdem den Forderungen nicht nachgegeben wird, wird die Geisel mit zwei Kopfschüssen ermordet.

2002 – Sotheby's versteigert in London "Das Massaker der Unschuldigen" von Peter Paul Rubens zum Rekordpreis von 49,5 Millionen Pfund Sterling. Der Gewinn geht an eine Österreicherin, die das Bild 1923 geerbt hatte.

2007 – Die Erstürmung der von Islamisten besetzten Roten Moschee in Islamabad durch pakistanische Soldaten führt zu einem Blutbad. Mindestens 50 islamistische Kämpfer und neun Soldaten werden bei den schweren Gefechten im Zentrum der pakistanischen Hauptstadt getötet.

2007 – "Fernsehkaplan" Pater August Paterno, der in seinen späten Jahren unter dem Vorwurf der Belästigung Jugendlicher stand, stirbt 71-jährig.

2012 – Der ehemalige kongolesische Milizenchef Thomas Lubanga Dyilo wird zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Er wird beschuldigt, in der Provinz Ituri während des von 1998 bis 2003 dauernden Bürgerkrieges bis zu 30.000 Kindersoldat/innen für seine Rebellenarmee angeworben zu haben. Es ist das erste Mal seit seiner Gründung zehn Jahre zuvor, dass das Weltstrafgericht eine Strafe verhängt (nicht zu verwechseln mit dem Internationalen Gerichtshof der UNO (IGH).

Geburtstage:

Odet de Coligny, frz. Kardinal, später Hugenottenführer (1517-1571)

Roger Cotes, engl. Mathematiker (1682-1716)

George Mifflin Dallas, US-Politiker, Vizepräsident 1945-49 (1792-1864)

Alfred von Kiderlen-Waechter, dt. Polit. (1852-1912)

Günther Weisenborn, dt. Schriftsteller (1902-1969)

Jorge Icaza, ecuador. Schriftsteller (1902-1978)

Nicolas Guillen, kub. Lyriker (1902-1989)

Hermann Burger, öst. Schriftsteller (1942-1989) Arlo Guthrie, US-Folksänger (1947- )

Abel Ferrara, US-Regisseur (1952- )

Michael Schottenberg, öst. Regisseur (1952- )

Todestage:

Julius von Ficker, dt. Historiker (1826-1902)

King Camp Gillette, US-Erfinder und Industrieller (1855-1932)

Franz Blei, öst. Schriftsteller (1871-1942) (n.a.A. 14.7.)

Maria Jeritza (eigtl. Jedlitzka), öst.-amer. Sopranistin (1887-1982)

August Paterno, öst. Priester, TV-Prediger (1935-2007)

(APA, 10.7.2017)