Eigenlob und Weltkritik: Auftakt für den Bachmannpreises

Juryvorsitzender Winkels freut sich an "einfachen Dingen"

Klagenfurt – Nicht marktkonforme, risikoreiche Texte hatte er sich voriges Jahr bei der Eröffnung gewünscht. Heuer freute sich Juryvorsitzender Hubert Winkels stattdessen – hoffentlich nicht in vorausgreifender Resignation – in seiner Rede über die "einfachen Dinge": den schönen Ort, den schönen See, die schönen Gespräche. In seinem Lob der Kontinuität referierte er auch auf den Anekdotenreichtum rund um den Bachmannpreis – in jeder Biografie eines Teilnehmers tauche er später immer wieder auf wie sonst vielleicht nur der Büchner-Preis. Den lesenden Zugang zum Text begriff er abschließend als Korrektur zum etwaigen Rausch beim bloßen Zuhören. Rauschgefahr bestand bei dieser Rede indes keine.

Dafür war dann Franzobel zuständig. Der setzte denn auch mit Bierflaschen am Pult zu seiner Klagenfurter Rede zur Literatur "Das süße Glück der Hirngerichteten" an. Avatare, E-Books – den Untergang der Buchkultur malte er darin aus, nahm dazu den Umweg über die Zweitverwertung von Henrik Ibsens Badewanne als Futtertrog um den Schluss zu ziehen, niemand warte auf Literatur. Und doch werde es immer Sehnsucht nach Geschichten geben und habe die Literatur eine Verantwortung, denn sie könne und müsse aussprechen.

In zwei Vormittagsblöcken (10-13 Uhr) treten die österreichischen Teilnehmer an den ersten beiden Lesetagen an. Karin Peschka hat am Donnerstag den allerersten Startplatz des Bewerbs, ihr folgen Björn Treber und John Wray; Daniel Goetsch aus der Schweiz und Noemi Schneider aus Deutschland komplettieren den Auftakt. Am Freitagvormittag sind dann die übrigen Österreicher Ferdinand Schmalz, Barbi Markovic und Verena Dürr en suite dran. (wurm, 5.7.2017)