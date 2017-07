Weltkulturerbe: Für die Wiener City blinkt es rot

Das Welterbekomitee der Unesco plant bei seiner Tagung in Krakau den Eintrag Wiens in die Roten Liste der bedrohten Kulturstätten. Für Michael Häupl geht es nun darum, dies wieder zu ändern

In Krakau wurde am Mittwoch über das Schicksal Wiens diskutiert. Genauer gesagt über jenes des historischen Stadtzen trums, das eine Kernzone von zirka 371 Hektar mit rund 1600 Objekten sowie eine Pufferzone von zirka 461 Hektar und 2950 Objekten umfasst. Mittendrin: der Heumarkt im dritten Bezirk. Einst als Ort des Catchens bekannt, sorgte die Adresse des Hotels Intercontinental und des Eislaufvereins seit Jahren für Streit zwischen Bürgerinitiativen, der Stadt und schließlich auch der Unesco.

Denn die Hüter des Weltkulturerbes sehen die Pläne der rot-grünen Stadtregierung, auf das Areal unter anderem einen Luxuswohnturm mit einer Höhe von 66 Metern zu bauen, als "beträchtliche und spezifische Bedrohung für den außergewöhnlichen universellen Wert der Stätte", wie in dem öffentlichen Beschlussentwurf der Unesco zu lesen ist.

Bei der jährlichen Tagung des Welterbekomitees mit rund 3000 Experten aus mehr als 130 Ländern soll Wiens Innere Stadt, die seit dem Jahr 2001 das Prädikat "Weltkulturerbe" trägt, daher mit einer Eintragung in die Rote Liste abgestraft werden: Die Unesco "beschließt, das historische Zentrum von Wien (Österreich) auf die Liste gefährdeter Welterbestätten zu setzen".

Rote Liste für Kriegsgebiete

Die Aufnahme in die Rote Liste ist ein Instrument der Unesco, um auf die Gefährdung einer Weltkulturerbestätte aufmerksam zu machen. Sie ist eine Art Warnung: Unternimmt der betroffene Vertragspartner nichts, um die Bedrohung des Weltkulturerbes zu verhindern, verliert er die Auszeichnung. "Ich bedauere das natürlich sehr", erklärte Wiens Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) am Rande eines Medientermins gegenüber dem STANDARD. Jetzt wolle die Stadt alles Erdenkliche unternehmen, um wieder von der Liste herunterzukommen. Für Wien würde das bedeuten, den Turm zu stutzen. Als maximale Höhe lässt die Unesco lediglich 43 Meter gelten. "Das muss man sich ansehen, wir haben die Höhe ja bereits angepasst." Ursprünglich sollte der Turm 73 Meter hoch werden.

Auch Köln habe nicht "so viel" tun müssen, um wieder von der Liste gestrichen zu werden (siehe Szenarien unten). "Ich verstehe noch immer nicht, warum ein 88-Meter-Justizturm okay ist und ein 66-Meter-Wohnturm nicht", kritisierte Häupl erneut die Entscheidung der Unesco: "Jetzt ist das eh egal."

55 Stätten auf Roter Liste

Insgesamt 55 der 1052 Weltkultur- und Naturerbestätten befinden sich derzeit auf der Roten Liste. Die meisten Einträge betreffen allerdings Stätten in Kriegsgebieten, wie die syrischen Ruinen von Palmyra, deren Bestand durch den Bürgerkrieg gefährdet ist, oder Kulturgüter, die Naturkatastrophen ausgesetzt waren – etwa die Altstadt und der Hafen von Coro in Venezuela, wo schwere Stürme in den Jahren 2004 und 2005 zahlreiche Schäden angerichtet und den Eintrag in die Liste beschert haben. Ein Vermerk bedeutet aber noch nicht automatisch auch die Aberkennung. Seit 1982 – und damit am längsten – stehen die Altstadt und Stadtmauer von Jerusalem auf der Liste.

Bei der Tagung in Polen ist die Wiener Innenstadt aber nicht die einzige Stätte, über dessen Aufnahme in die Rote Liste diskutiert wird: Die Bauten im Kathmandu-Tal in Nepal wurden durch das Erdbeben 2015 stark in Mitlei denschaft gezogen. Auch der Festung und die Schalimar-Gärten in Lahore in Pakistan droht die Liste, die Regierung Pakistans ersuchte selbst um eine Aufnahme. Zwei brasilianischen Nationalparks droht die Aberkennung ihres Status als Weltnaturerbestätte, weil große Flächen zu Weiden verwandelt wurden.

Österreichische Nominierung

Verdienen könnte sich allerdings ein anderer Teil Österreichs den Status als Weltnaturerbe: Nominiert sind die Buchenurwälder der Karpaten und anderer Regionen Europas – Teile davon liegen in den oberösterreichischen Kalkalpen und am niederösterreichischen Dürrenstein. (Oona Kroisleitner, 5.7.2017)