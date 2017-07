Telekomriese Vodafone in Deutschland weiter auf Sparkurs

"Handelsblatt": Vodafone will angeblich 1.000 Jobs streichen – Konzernsprecher wollte Jobstreichung nicht bestätigen

Der Telekommunikationsanbieter Vodafone treibt sein Sparprogramm in Deutschland weiter voran. Das Unternehmen wolle organisatorische Abläufe verbessern, Doppelarbeit vermeiden und mehr Jobs in Zukunftsfelder verteilen, sagte ein Konzernsprecher am Mittwoch. Zuvor hatte das "Handelsblatt" berichtet, dass in Deutschland die Streichung von rund 1.000 Stellen im kommenden Jahr diskutiert werde.

Keine Bestätigung

Dies wollte der Sprecher allerdings nicht bestätigen. Auch werde es zu keinen betriebsbedingten Kündigungen kommen, sagte er. Im Rahmen des Umbaus seien Einsparungen in einer Größenordnung von 70 Mio. Euro vorgesehen, hieß es von Vodafone weiter. Vodafone beschäftigt in Deutschland rund 14.000 Menschen. (APA, 5.7.2017)