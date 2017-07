Geschäftsreisen: London und Wien besonders beliebt

Der "BCD Travel Cities & Trends Report" gibt Aufschluss über die häufigsten Flugziele europäischer Geschäftsreisender und wirtschaftliche Trends

BCD Travel hat seine europäischen Flugreisedaten analysiert und die Ergebnisse in der neuesten Ausgabe des jährlich erscheinenden Cities & Trends Report veröffentlicht: London und Wien sind die beliebtesten Geschäftsreiseziele in Europa. Außerhalb Europas reisen europäische Geschäftsreisende am häufigsten nach New York und Shanghai.

Neubelebung Spaniens

Geschäftsreisen sind ein möglicher Indikator für das Wirtschaftswachstum: Wenn das Geschäftsreisevolumen in einer bestimmten Region steigt oder fällt, ermöglicht dies Rückschlüsse auf die dortige Konjunktur.

Der Report beruht auf Flugbuchungsdaten aus acht wichtigen Geschäftsreisemärkten in Europa: Belgien, Deutschland, Frankreich, Irland, Luxemburg, den Niederlanden, Schweiz und Vereinigtes Königreich.

2015 2016 1 London London 2 Wien Wien 3 Amsterdam Amsterdam 4 Zürich Zürich 5 Paris Paris 6 Mailand Barcelona 7 Kopenhagen Mailand 8 Stockholm Madrid 9 Barcelona Kopenhagen 10 Frankfurt Frankfurt

Im Vergleich zu 2015 gab es nur kleine Änderungen im Ranking der beliebtesten Geschäftsreiseziele in Europa. Spitzenreiter unter den europäischen Städten sind weiterhin London, Wien und Amsterdam. Dank einer Steigerung von 7,1 Prozent bei Flugreisen nach Barcelona kletterte die Stadt von Rang 9 auf 6.

Madrid ist die zweite spanische Stadt im europäischen Ranking. Sie landet mit einem Plus von 14,9 Prozent als höchster Neueinsteiger auf Platz 8. Die zunehmende Anzahl geschäftlicher Flugreisen nach Madrid und Barcelona geht mit der Erholung der spanischen Wirtschaft einher: Sie wuchs 2016 um insgesamt 3,2 Prozent

Dubai schafft den Sprung in die Top 3

New York und Shanghai bleiben an erster und zweiter Stelle der interkontinentalen Reiseziele für europäische Geschäftsreisende. Im Jahr 2016 hat Dubai mit einem Plus von 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr Peking und Singapur überholt.

2015 2016 1 New York New York 2 Schanghai Schanghai 3 Peking Dubai 4 Singapur Peking 5 Dubai Singapur 6 San Francisco San Francisco 7 Tokio Tokio 8 Chicago Chicago 9 Los Angeles Boston 10 Boston Los Angeles

Die meisten Geschäftsreisen finden übrigens nach dem Sommerurlaub im September statt (9,5 Prozent). Aufgrund der Feiertage ist der Dezember der am wenigsten frequentierte Geschäftsreisemonat (5,6 Prozent). (red, 6.7.2017)