"Motorisierte" Chlamydien im Meer entdeckt

Weitere Untersuchungen zeigten, dass Flagellen tatsächlich eine ursprüngliche Eigenschaft der Chlamydien sind, die allerdings im Laufe der Evolution in den meisten Entwicklungslinien, so auch den humanpathogenen Arten, verloren gegangen ist. Um die marinen Chlamydien auch im Labor untersuchen zu können, werden die Forscher als nächstes deren natürliche Wirte suchen.

Flagellen sind komplexe Strukturen, die aus einem molekularen Motor bestehen, der eine Art Geißel so antreibt, dass die Zelle sich fortbewegen kann. "Wir haben das zunächst nicht für möglich gehalten. Erst nach einer Reihe weiterer Analysen waren wir uns sicher: Wir haben es mit beweglichen Chlamydien zu tun", so Astrid Collingro.

Im Verlauf der Evolution haben sie ihr Erbgut stark verkleinert und eine Vielzahl an Genen verloren. Aufgrund ihrer reduzierten Genome sind alle bekannten Chlamydien völlig unbeweglich. Nun hat ein internationales Forschungsteam um Astrid Collingro und Matthias Horn, Mikrobiologen an der Universität Wien, aber eine überraschende Entdeckung gemacht: Bestimmte marine Arten sind "motorisiert".

The ISME Journal: Unexpected genomic features in widespread intracellular bacteria: evidence for motility of marine chlamydiae

