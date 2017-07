Nur für Erwachsene: Adult Only-Hotels in den Alpen

Bei Pärchen, die ihren Kurzurlaub abseits von Familien mit kleinen Kindern erleben möchten, erfreuen sich sogenannte Adults Only-Resorts wachsender Beliebtheit

Erwachsene unter sich: Bei Pärchen, die ihren Kurzurlaub abseits von Familien mit kleinen Kindern erleben möchten, erfreuen sich sogenannte Adults Only-Resorts wachsender Beliebtheit. Dort ist Ruhe und Erholung selbst während der Schulferien garantiert. weekend4two, Anbieter für Kurzurlaube zu zweit, hat einige Adults Only-Hotels in den Bergen zusammengestellt.

In Tirol lockt das Erwachsenhotel Romantik & Spa Alpen-Herz mit garantiert kinderfreier Atmosphäre, denn hier ist der Name Programm. Gäste kommen in den Genuss von ungestörter Zweisamkeit in romantischen Themenzimmern mit Partnerwanne. Für Romantik beim Dinner sorgt ein exklusives Sechs-Gang-Menü, das im Preis inkludiert ist. Bei Ankunft ist das Zimmer mit Rosen geschmückt, eine Flasche "Kuschel-Sekt" sorgt für die ideale Einstimmung auf einen romantischen Aufenthalt.

Ein perfektes Wochenende verbringen Outdoor-Fans im Sonne Lifestyle Resort im Bregenzer Wald. Das Hotel hat sich den Themen Wellness und Natur verschrieben. Gäste unter 14 Jahren gibt es nicht. Rund 2.000 Kilometer beschilderte Wanderwege führen Gäste vom Hotel aus zu den schönsten Plätzen in Vorarlberg. Hier warten klare Seen, sanfte Hügel und schroffe Berge auf Wanderer. Bei Pärchen punktet das Hotel auch mit seinem großen Kulinarik-Angebot.

Als romantischstes Hotel der Alpen bezeichnet sich das GAMS Genießer- und Kuschelhotel in Vorarlberg. Es hält für Gäste eine Kuschelsuite mit Himmelbett, Whirlpool und Sternenhimmel bereit. Pärchen freuen sich auf Champagner und hausgemachte Chocolat d’Amour. Auf 2.000 Quadratmetern erwartet sie prickelndes Wellnessvergnügen. Nach Kräuter- und Erd-Sauna verspricht der "Cool Pool" Abkühlung.

Auf einem Plateau im Ötztal punktet das Selfness und Genuss Hotel Ritzlerhof bei allen, die unter Gleichaltrigen sein möchten. 2012 ließ der neue Besitzer das Vier-Sterne-Superior Hotel generalsanieren. Seither erwartet das Haus seine Gäste mit warmen, erdverbundenen Materialien. Im Rahmen des Wochen-Aktivprogrammes bietet das Hotel von der Meditation bis zur Wein-Degustation Erlebnisse für alle Sinne an. Neben umfangreichen Wellness- und Sport-Optionen stehen im neuen Wellnessbereich "Lenzenstuba" alle Zeichen auf Erholung.

Modernes Design verbunden mit echter Tiroler Gemütlichkeit: Das ElisabethHotel im Zillertal ist ein perfektes Domizil für Wellness-Fans. In seinem neuen 1.400 Quadratmeter großen Wellnessbereich "Elisense-SPA" verschmelzen Architektur und alpine Landschaft zu einem entspannenden Ambiente. Zur Entspannung trägt auch das Langschläfer-Frühstück bis elf Uhr vormittags bei. Dank seiner Lage inmitten der alpinen Landschaft lädt die Zillertaler Bergwelt zum Radfahren, Wandern oder Schwimmen mit Blick auf die Dreitausender ein. (red, 10.7.2017)