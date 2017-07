Wir spielen "Farpoint": Der beste Shooter für Playstation VR

Martin und Zsolt sagen in Sonys bisher stärkstem VR-Game den Spinnenmonstern den Kampf an

Nicht erst seit unserem gemeinsamen Antritt im menschenfeindlichen Weltall dürfte klar sein, dass man für einen ausgewogenen Virtual-Reality-Erfahrungsbericht mindestens zwei Personen braucht. Während ich als erprobter Cyberspacecowboy die reinste Freunde mit "Farpoint" hatte, musste Martin während der gepflegten Alienballerei die Kotztüte in Griffweite haben. Okay, ganz so dramatisch war es nicht, doch VR ist eben immer noch eine neuartige Erfahrung, die Eingewöhnungszeit braucht. In unserem Video zeigen wir euch, weshalb Sonys Sci-Fi-Shooter zusammen mit dem Ziel-Controller derzeit das Maß aller Dinge ist, wenn es um Ballereien in der virtuellen Realität gibt und diskutieren auch über die ein, zwei Haken dieser audiovisuellen Grenzerfahrung. (Zsolt Wilhelm, 8.7.2017)

"Farpoint" ist ab 16 Jahren für Playstation VR erschienen.

