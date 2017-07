Neuer Kontrakt bis Ende Juni 2021

Barcelona – Fußball-Superstar Lionel Messi wird seinen Vertrag beim FC Barcelona vorzeitig um drei weitere Saisonen bis Ende Juni 2021 verlängern. Man habe mit dem Argentinier ein entsprechendes Abkommen erzielt, teilte der spanische Klub am Mittwoch mit. Die Unterzeichnung des neuen Kontrakts werde "in den nächsten Wochen" erfolgen, hieß es. Messi spielt in seiner gesamten bisherigen Profikarriere für Barca. (APA, 5.7.2017)