Verstorbene Simone Veil wird im Pariser Panthéon beigesetzt

Politikerin, Feministin und Holocaust-Überlebende erhält Platz in der nationalen Ehrenhalle – dort sind bisher nur vier Frauen begraben

Paris – Frankreich würdigt die gestorbene Politikerin und Holocaust-Überlebende Simone Veil mit einem Platz im Pariser Panthéon. Präsident Emmanuel Macron kündigte am Mittwoch bei einer nationalen Gedenkfeier an, dass Veil und ihr Mann in der Ehrenhalle beigesetzt werden.

In dem ursprünglich als Kirche geplanten Panthéon werden seit der Französischen Revolution wichtige Vertreter des Landes wie der Schriftsteller Victor Hugo, der Philosoph Voltaire und der Widerstandskämpfer Jean Moulin geehrt. Bisher sind unter den mehr als 70 dort beigesetzten Persönlichkeiten nur vier Frauen zu finden.

"Traum von Frieden und Freiheit"

Veil ist am vergangenen Freitag im Alter von 89 Jahren gestorben. Sie war eine prägende liberale Persönlichkeit der französischen Politik. Veil war 1944 als Jüdin deportiert worden und überlebte die nationalsozialistischen Konzentrationslager Auschwitz und Bergen-Belsen. Als Gesundheitsministerin unter Präsident Valéry Giscard d'Estaing liberalisierte sie in den 1970er-Jahren das Abtreibungsrecht. Von 1979 bis 1982 war sie erste Präsidentin des Europaparlaments.

Macron würdigte bei der Zeremonie am Pariser Invalidendom Veils Engagement für Europa: "Denn sie wusste, dass im Herzen dieses europäischen Traums vor allem der Traum von Frieden und Freiheit stand, für den sie so sehr gekämpft hatte." Veil sei für die deutsch-französische Freundschaft eingetreten.

Bei der Gedenkfeier waren auch die früheren Präsidenten François Hollande und Nicolas Sarkozy sowie zahlreiche weitere Spitzenpolitiker anwesend. Neben der Nationalhymne Marseillaise wurden auch die Europahymne und die Melodie des Häftlingslieds "Die Moorsoldaten" gespielt. (APA, 5.7.2017)