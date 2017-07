Rauchsäule über Wien: Feld in Breitenlee in Flammen

Einsatzkräfte aus Bundeshauptstadt unterstützten Löscharbeiten – Breitenleer Straße in der Donaustadt gesperrt

Wien – Eine Rauchsäule ist am Mittwoch im Nordosten Wien weit zu sehen gewesen. Ein Feld in Breitenlee an der Grenze zwischen Wien und Niederösterreich stand in Flammen. Einsatzkräfte der Wiener Berufsfeuerwehr unterstützten die Freiwilligen Feuerwehren aus Niederösterreich bei den Löscharbeiten. Die Breitenleer Straße in der Donaustadt wurde gesperrt, informierte die Polizei.

Sie rief dazu auf, großzügig auszuweichen. Kurz vor 11.00 Uhr war die Wiener Berufsfeuerwehr von den niederösterreichischen Kollegen zur Unterstützung gerufen worden, sagte Sprecher Jürgen Figerl. 24 Mann rückten aus.

Kurz vor Mittag twitterte die Landespolizeidirektion Wien, dass der Brand gelöscht sei. Die Sperren seien aber noch aufrecht. (APA, 5.7.2017)