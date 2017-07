Toni Vastic zu Austria Amateuren

24-Jähriger kommt von der Admira – Wohlfahrt: "Ein Neuanfang" – Vastic: "Super Chance für mich"

Wien – Stürmer Toni Vastic wird künftig in der Regionalliga Ost für die Amateure von Austria Wien spielen. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch bekannt gab, wurde der 24-Jährige unter Vertrag genommen. Vastic spielte zuletzt für die Admira, konnte sich im Konkurrenzkampf bei den Südstädtern nach einem im Sommer 2015 erlittenen Kreuzbandriss aber nicht mehr durchsetzen.

"Es war für beide Seiten ein optimaler Zeitpunkt für diesen Schritt. Für uns kann er ein ganz wichtiger Spieler bei den Amateuren sein und für ihn ist es nach seiner langen Verletzung ein Neuanfang", erklärte Austrias Sportdirektor Franz Wohlfahrt. "Dieser Wechsel ist eine super Chance für mich, da ich hier auch die Perspektive nach oben hin habe", meinte Vastic. Die von Andreas Ogris betreuten violetten Amateure streben in der kommenden Saison den Aufstieg in die neue Erste Liga an. (APA, 5.7.2017)