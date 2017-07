Linkspolitiker Mélenchon ruft zu Protesten gegen Macron auf

Präsidentschaftskandidat: "Ich bitte meine Freunde überall im Land, für den 12. Juli Kundgebungen zu organisieren"

Paris – Der französische Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon hat seine Landsleute zu einem landesweiten Protesttag gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron aufgerufen. Dieser sei machttrunken und versuche, in Jahrzehnten erkämpfte Arbeitnehmerrechte zu schleifen, sagte Mélenchon am Mittwoch dem Sender BFM TV. "Ich bitte meine Freunde überall im Land, für den 12. Juli Kundgebungen zu organisieren." Macron sei "betrunken "von seiner Allmacht". "Er denkt, dass er alle Probleme gewaltsam lösen kann. Er täuscht sich."

Macron hat weitreichende Arbeitsmarktreformen sowie Kürzungen staatlicher Ausgaben und Steuererleichterungen für Unternehmen in Aussicht gestellt. Am Montag kündigte er vor beiden Kammern des Parlaments an, seine geplanten institutionellen Reformen notfalls per Volksabstimmung durchzusetzen.

Mélenchon war Macron bei der Präsidentenwahl im Frühjahr unterlegen, hatte im Wahlkampf aber die zersplitterte Linke zusammengeführt und im ersten Wahlgang rund ein Fünftel der abgegebenen Stimmen erhalten. Bislang fiel die Reaktion der mächtigen französischen Gewerkschaften auf die Pläne Macrons und seines Ministerpräsidenten Edouard Philippe eher verhalten aus. Lediglich die mächtige Gewerkschaft CGT hat zu einem Streik aufgerufen. (Reuters, 5.7.2017)