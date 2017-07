Tiroler ÖVP-Mandatar mit 1,19 Promille Alkohol im Blut am Steuer erwischt

Verkehrssprecher Alois Margreiter hatte 1,19 Promille Alkohol im Blut – Legte Sprecherfunktion zurück

Innsbruck/Breitenbach – Der Tiroler ÖVP-Landtagsabgeordnete und Verkehrssprecher Alois Margreiter ist alkoholisiert am Steuer erwischt worden. Der Mandatar musste laut Medienberichten seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Margreiter hatte 1,19 Promille Alkohol im Blut. Der 61-jährige Bürgermeister von Breitenbach legte inzwischen seine Funktion als Verkehrssprecher zurück, im Landtag will er bleiben.

Der Bezirksparteiobmann von Kufstein war Samstagabend auf dem Weg nach Hause von der Polizei angehalten worden. Margreiter bedauerte den Vorfall und bat die Bevölkerung sowie seine Familie um Verzeihung.

Die Bezirksparteileitung sprach ihm indes am Dienstag bei einer Sitzung das Vertrauen aus, berichtete die "Tiroler Tageszeitung". Die Frage einer erneuten Kandidatur bei der Landtagswahl im kommenden Jahr werde sich im Herbst entscheiden, hieß es. (APA, 5.7.2017)