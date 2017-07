Zielsprint bei vierter Tour-Etappe endet in schwerem Sturz

Weltmeister Sagan drängt Briten Cavendish in die Absperrung – Deutscher Degenkolb ebenfalls betroffen. Greipel: "Regeln gelten für alle"

Vittel – Die vierte Etappe der Tour de France am Dienstag war von schweren Stürzen überschattet. Beim Zielsprint drängte Weltmeister Peter Sagan Marc Cavendish mit einer dubiosen Aktion in die Streckenbegrenzung – der Brite krachte auf die Straße. Der hinter ihm rasende deutsche John Degenkolb (Trek-Segafredo) stürzte über den vor ihm liegenden Cavendish (Dimension Data).

Der Sieg ging an den Franzosen Arnaud Demaré (FDJeux). Der 25 Jahre alte Landesmeister Démare setzte sich vor Sagan (Bora-hansgrohe) durch, Dritter wurde der Norweger Alexander Kristoff (Katjuscha). Über etwaige Verletzungen bei Cavendish war zunächst nichts bekannt, er wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Zu sehen war auch, dass sich Sagan zum Teamwagen des Briten begab, wohl um sich zu entschuldigen.

Ärgerlich reagierte der Viertplatzierte André Greipel (Lotto-Soudal). "Die Regeln gelten für alle. Sagan glaubt, dass er der König ist, aber die Regeln gelten auch für den Weltmeister", wird der deutsche Sprint-Star auf nieuwsblad.be zitiert.

Auch Gelbes Trikot betroffen

Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden verteidigte der Waliser Geraint Thomas mit zwölf Sekunden Vorsprung auf seinen britischen Teamkollegen und Kapitän Christopher Froome – beide rollten im Hauptfeld ins Ziel. Thomas war ebenfalls in einen Sturz verwickelt, bei dem mehrere Fahrer etwas mehr als einen Kilometer vor dem Finish bei extrem hoher Geschwindigkeit zu Boden gingen.

Die fünfte Etappe am Mittwoch, die mit einer Bergankunft an der Planche des Belles Filles in den Vogesen endet, wird zum ersten großen Prüfstein für die Klassementfahrer. (red, sid – 4.7. 2017)