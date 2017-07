Der sicherste Platz für Ihre Daten im hochmodernen Rechenzentrum Vösendorf!

eww ITandTEL erweitert seine Standorte um ein neues Rechenzentrum am Industrieknoten Vösendorf.



In Österreich zählt eww ITandTEL zu einem der größten IT-Dienstleister, die seit Jahren erfolgreich IT-Lösungen bereitstellen. Ein zusätzlicher starker Standort für unsere Kunden ist ein neues Rechenzentrum in Vösendorf. "Wir minimieren das Risiko, indem wir die Daten in einem weiteren Rechenzentrum spiegeln können", erläutert Bernhard Peham, Leiter eww ITandTEL.

Durch die Kombination starker Infrastruktur, hochmoderner Technik und innovativen Ideen bietet eww ITandTEL seinen Kunden ein breites Portfolio für individuelle IT-Lösungen.

eww ITandTEL ist im Besitz von sieben Rechenzentren an verschiedenen Standorten in Österreich und einer eigenen Multi 100 Gbit/s Glasfaserinfrastruktur im In- und Ausland. Seine Ringstrukturen ermöglichen einen unterbrechungsfreien Datenverkehr.

99,9% Verfügbarkeit

Bereitgestellt werden Racks mit bis zu 47 Höheneinheiten mit hochverfügbarer Stromversorgung und redundantem Klimakonzept, sowie moderner Videoüberwachung. Durch die Zutrittskontrolle ist es möglich, definierten Personen rund um die Uhr Systemzugang zu gewähren.

Schließen Sie bis 30.09.2017 einen Vertrag für ein Rack ab und wir schenken Ihnen 18 Monate Mietkosten für das zweite Rack.

Rechtssicherheit

In punkto Sicherheit sind alle Rechenzentren nach ISO/IEC 27001 zertifiziert.

Mit der Kompetenz von eww ITandTEL und den eigenen Rechenzentren an unterschiedlichen Standorten, werden die Richtlinien des EU-Datenschutzrechts gewährleistet. Mit der Verlagerung der Daten in ein eww ITandTEL Rechenzentrum bzw. in die eww ITandTEL Cloud können sich Unternehmen bereits jetzt auf diese Anforderung vorbereiten.

Mehr Infos unter:

Web: itandtel.at

M: info@itandtel.at

T: +43 7242 9396 7100