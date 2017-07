Razzia am Berliner Flughafen wegen Korruptionsverdachts

Die Ermittlungen richten sich laut Medienberichten gegen den ehemaligen Technikchef Horst Amann

Cottbus – In einem Verdachtsfall von Korruption hat die Staatsanwaltschaft Cottbus Büros der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) in Schönefeld bei Berlin durchsucht. Das sagte die Oberstaatsanwältin Petra Hertwig am Dienstag auf Anfrage. Zuvor hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass die Anklagebehörde wegen des Verdachts der Untreue gegen einen ihrer ehemaligen Geschäftsführer ermittele.

"Es handelt sich um einen Vorgang aus dem Jahr 2012", hieß es weiter.

Gegen Ex-Technikchef

Nach Informationen der "Berliner Morgenpost" und der "Bild"-Zeitung (online) richten sich die Ermittlungen gegen den ehemaligen Technikchef Horst Amann. Der Bauingenieur war im August 2012 als Hoffnungsträger vom Flughafen Frankfurt nach Berlin gekommen, um das Milliardenprojekt Hauptstadtflughafen (BER) aus der Krise zu führen. Nach monatelangem Führungsstreit mit dem damaligen Flughafenchef Hartmut Mehdorn musste Amann im Oktober 2013 gehen. (APA, 4.7.2017)