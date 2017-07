Modi besucht als erster indischer Ministerpräsident Israel

Abkommen in den Bereichen Wirtschaft, Landwirtschaft und Innovation geplant

Jerusalem – Erstmals seit der Staatsgründung 1948 besucht ein indischer Ministerpräsident Israel. Der 66-jährige Narendra Modi begann am Dienstag eine dreitägige Visite.

Bei seiner Ankunft auf dem internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv wurde er vom israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu begrüßt. Beide Seiten wollen während des Besuchs eine Reihe von Abkommen in den Bereichen Wirtschaft, Landwirtschaft und Innovation unterzeichnen.

Israel und Indien hatten vor 25 Jahren diplomatische Beziehungen aufgenommen. Der 1,3-Milliarden-Einwohner-Staat wird China bald als bevölkerungsreichste Nation ablösen. Israel ist dagegen mit 8,7 Millionen Einwohnern ein sehr kleines Land.

"Für uns ist das ein wirklich historischer Besuch", sagte ein Sprecher des israelischen Außenministeriums am Dienstag. "Indien ist eines der größten Länder der Welt, und es sieht uns als wichtigen Partner in verschiedenen Bereichen." Das Institut für Nationale Sicherheitsstudien (INSS) in Tel Aviv schrieb, es seien auch Gespräche über eine Ausweitung der Sicherheitszusammenarbeit beider Länder geplant.

Netanyahu und Modi veröffentlichten am Dienstag einen gemeinsamen Artikel. "Indien und Israel gehen Hand in Hand als Partner in die Zukunft", hieß es in dem Text, der parallel in der "Times of India" und "Israel HaYom" erschien. (APA, 4.7.2017)