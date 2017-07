Was nervt Sie an anderen Reisenden?

Der Urlaub wäre perfekt – wenn nur die anderen Touristen nicht wären. Womit nerven diese Sie im Urlaub besonders?

"Die Hölle, das sind die anderen", wusste schon Sartre. Das gilt speziell im Urlaub. Besonders wenn man anderen Touristen im Urlaub dabei zusehen kann, wie sie sich danebenbenehmen. Selbst legt man natürlich immer bestes Verhalten an den Tag!

Fassungslos steht so mancher Reisender im Urlaubsort und beobachtet angetrunkene Touristen, die von einer Bar zur nächsten wanken. Ein Klassiker ist auch das morgendliche Wettrennen um die Strandliegen, von denen die Hälfte ohnehin schon mit Handtüchern reserviert ist. Fasziniert sieht man dann mittags die eigenen Landsleute in Gasthäusern sitzen und Schnitzel essen – dabei gäbe es überall köstliche lokale Speisen zu verkosten.

Was ist schlimmer: Reisesnobs oder Reisegruppen?

Dann gibt es noch die Touristen, die sich niemals als solche bezeichnen würden. Es kann für sie nicht authentisch genug sein. Sobald auch nur ein weiterer Urlauber im Lokal sitzt, ziehen sie zwanghaft weiter, immer auf der Suche nach dem ultimativen Geheimtipp.

Schlimmer als ein Tourist ist aber nur eine Touristengruppe. Steht man an einem Aussichtspunkt und genießt den Blick in die Landschaft, kommt garantiert ein Bus voller Reisender daher, die – kaum dem Bus entstiegen – schon den Selfie-Stick zücken.

Natürlich, selbst ist man auch Tourist. Doch selbst würde man sich nie so benehmen, wie es die tun, die einem auf die Nerven gehen. Oder vielleicht etwa doch? Eine Umfrage unter 11.000 Usern der Reiseplattform "Holiday Pirates" zeigte auf, was Österreicher im Urlaub besonders anstrengend sein lässt: Sie nörgeln, passen sich nicht an, sind unangemessen angezogen und drängeln. Es gäbe also durchaus noch Raum für Verbesserungen.

Welches Verhalten finden Sie im Urlaub unmöglich?



Was haben Sie bereits mit Ihren Mitreisenden erlebt? Welche Ihrer Eigenheiten könnten andere im Urlaub stören? (Anya Antonius, 17.7.2017)