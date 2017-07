Shitstorm: "Klar antisemitische" Werbung von Sprachschule Berlitz

Werbekampagne witzelt mit falschen Übersetzungen, Scherz über "volle Züge"

Die sogenannten "False Friends" machen jedem zu schaffen, der eine neue Sprache lernt. Dabei handelt es sich etwa um Redewendungen oder bestimmte Phrasen, die in direkter Übersetzung nicht dieselbe Bedeutung wie in ihrer Ursprungssprache haben. Die neue Werbekampagne der Berlitz-Sprachschule spielt in Österreich und der Schweiz mit diesen falschen Freunden. Darunter zum Beispiel der Satz "Ich bin heiß", der eben nicht "I'm hot" (mir ist heiß) bedeutet. Ein Sujet aus der Kampagne sorgt nun allerdings für heftige Proteste in sozialen Medien. Kritiker werfen dem Unternehmen vor, dass ein Mann zu sehen ist, der an eine jüdische Karikatur erinnert, der den Satz "Das Leben in vollen Zügen genießen" mit "Enjoy life in full trains" übersetzt.

"Kursiert seit Jahren unter Neonazis"

Jüdische Mitbürger waren zur Zeit des Nationalsozialismus in Viehwaggons deportiert worden – in "vollen Zügen". Für Andreas Peham vom Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands (DÖW) ist das Sujet "klar antisemitisch und menschenverachtend".

foto: archivbild/apa/dpa Millionen Juden wurden während des Nationalsozialismus deportiert und ermordet.

Dabei handle es sich um einen "Witz", der laut Peham "seit Jahren unter Neonazis in sozialen Medien" kursiert. Dass Berlitz damit wirbt, bezeichnet der Rechtsextremismus-Experte als "Skandal der ersten Klasse" und eine "Skrupellosigkeit der Verantwortlichen".

Wüsste gerne von @berlitz_de was es mit dieser "Werbung" auf sich hat. In meinen Augen ist das blanker #Antisemitismus (Pic via @lisa_mayr ) pic.twitter.com/iiFiDwUmsc — dieSpielfrau (@VickySpielfrau) July 4, 2017

Auf der Webseite der Berlitz-Sprachschule prangt Besuchern das Sujet noch immer entgegen. In einer Stellungnahme sagt Geschäftsführer Heino Sieberath, ihm tue es "sehr leid", dass es im Rahmen der Kampagne "zu einer Verwirrung" gekommen sei. Der Imperativ "genieße das Leben in vollen Züge" habe "nichts mit den Verbrechen des Holocaust zu tun". Sieberath sagt weiter, das Unternehmen sehe "in dem typisch österreichischen Landsmann nicht unbedingt einen jüdischen Mitbürger." Er nennt es "schade, dass manche eine so hohe Interpretationsvielfalt entwickeln und sich die Perspektiven zurechtbiegen, wie sie es gerne hätten".

In sozialen Netzwerken beschweren sich in der Zwischenzeit zahlreiche Nutzer über die "geschmacklose" Werbung. Berlitz gilt als eine der größten Sprachschulen der Welt. Insgesamt gibt es über 550 Schulen in 70 Ländern. (fsc, 4.7.2017)