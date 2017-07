Systemd: Aufregung um vermeintlich kritische Sicherheitslücke

Umstrittenes Verhalten des Dienste-Managers lässt alte Konflikte neue aufflammen

Seit seiner Gründung gehört Systemd zu den umstrittensten Projekten in der Open-Source-Welt. Ersetzt der Dienstemanager für Linux doch auch zahlreiche gewohnte Tools, was längst nicht allen Usern und Entwicklern gefällt. In den letzten Monaten hat sich diese Diskussion allerdings etwas beruhigt, was auch daran liegen mag, dass Systemd mittlerweile bei fast allen Distributionen von Haus aus genutzt wird. Ein aktueller Vorfall lässt die Diskussion nun aber neu hochkochen.



Kommunikation

Anlass ist eine vermeintlich gefährliche Sicherheitslücke in Systemd. Jeder User, dessen Name mit einer Zahl beginnt, bekommt nämlich automatisch Administrationsrechte zugeteilt. Dies beklagte ein User in einem Bug-Eintrag an das Projekt, was wiederum von den Maintainern mit dem Hinweis, dass es sich dabei um erwartetes Verhalten und keinen Fehler handelt, geschlossen wurde.

Einschätzung

Dies führt nun zu einer ziemlich erhitzt geführten Debatte, in denen so manche Teilnehmer dem Systemd-Projekt vorwerfen, abgehoben zu agieren, und sich nicht für die restliche Linux-Welt zu interessieren. Zweifelhaft ist jedenfalls die Behauptung, dass es sich dabei um eine schwere Sicherheitslücke handelt, wie heise.de herausstreicht. Immerhin braucht es Administrationsrechte um neue User anzulegen, ein Angreifer kann dies also nicht nutzen, um sich erhöhte Rechte zu verschaffen.

Regeln

Etwas kritischer könnte die Angelegenheit allerdings auf Systemen sein, die vor einer Migration auf Systemd erstellt wurden, oder wo sich die Admins schlicht nicht um diese Regeln gekümmert haben. Hier sollte also besser überprüft werden, ob nicht in der User-Liste ein Name zu finden ist, der mit einer Zahl beginnt, und so unabsichtlich Admin-Rechte hat. (apo, 4.7.2017)