Verfassungsgericht: Salzburger Bettelverbot gesetzeswidrig

Frau hatte Beschwerde eingereicht, weil sie für stilles Betteln Strafe bezahlen musste

Salzburg – Das im Mai 2015 eingeführte sektorale Bettelverbot in der Salzburger Altstadt ist laut einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes (VfGHs) gesetzeswidrig. Wegen ihres zeitlichen und örtlichen Anwendungsbereichs habe sich die Verordnung als "verfassungsrechtlich verpöntes absolutes Bettelverbot" erwiesen, begründet der Verfassungsgerichtshof seine Erkenntnis vom 28. Juni.

Anlass für die Entscheidung die Beschwerde einer Frau, die für stilles Betteln in der Getreidegasse 100 Euro Strafe bezahlen musste. Die Plattform für Menschenrechte hat schon im Mai 2015 angekündigt jede Strafverfügung gegen Bettler beim Bezirksverwaltungsgericht anzufechten.

Verstößt gegen Gleichheitsgrundsatz

Bereits 2012 hat der VfGH das absolute Bettelverbot aufgehoben. Das Höchstgericht hat festgestellt, dass ein ausnahmsloses Verbot des "stillen" Bettelns, gegen den Gleichheitsansatz verstoße, weil es Menschen von der Nutzung des öffentlichen Raums ausschließe. Außerdem Verstoße ein derartiges Verbot gegen die Freiheit der Meinungsäußerung, die von der Europäischen Menschenrechtskonvention garantiert wird.

Mitte 2016 hat die Stadt Salzburg die Verordnung des sektoralen Bettelverbots durch eine neue Regelung abgelöst. Das Verbot galt 2015 zunächst in der Getreidegasse, sowie den angrenzenden Gassen und den Brücken über die Salzach. 2016 wurde die Verbotszone deutlich ausgeweitet.

Bettelverbot in Bregenz teilweise aufgehoben

Der Verfassungsgerichtshof hat bereits Mitte März das Bettelverbot in Bregenz teilweise aufgehoben. In Vorarlberg ist aggressives und aufdringliches Betteln verboten, die Stadt Bregenz weitete das Verbot auch auf stilles Betteln in der Innenstadt aus. Doch das Höchstgericht erkannte, dass das Verbot nur während der Märkte und am Ort der Märkte zulässig ist.

Begründet wird das, mit der erschwerten Benützung der Märkte durch Marktbesucher durch die Anwesenheit Bettelnder. Aufgehoben werden muss das Verbot jedoch für alle anderen Veranstaltungen wie die Bregenzer Festspiele, Sportevents, und Ähnliches. Dafür fehle von der Stadt eine entsprechende Begründung. (Stefanie Ruep, 04.07.2017)