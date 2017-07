Sammelklage in Australien gegen Scheiden-Implantate

Mehr als 700 Frauen ziehen gegen US-Pharmakonzern vor Gericht

Sydney/New Brunswick – In Australien haben mehr als 700 Frauen wegen Komplikationen bei vaginalen Netzimplantaten eine Sammelklage gegen den US-Pharmaziekonzern Johnson & Johnson eingereicht. Angaben der Kläger-Anwälte zufolge könnten in dem Staat insgesamt mehr als 8.000 Frauen an den oft sehr schmerzhaften Folgen der Implantationen leiden.

Komplikationen seien unter anderem Gewebeschäden sowie Inkontinenz, Infektionen und Schmerzen, sagte die Anwältin Rebecca Jancauskas am Dienstag in Sydney. "In vielen Fällen können sie nicht einmal mit ihren Partnern intim sein. Es hat wirklich furchtbare Konsequenzen."

Einsatz nach der Geburt oder bei Inkontinenz

Die Synthetik-Netze kommen etwa bei einer Gebärmuttersenkung nach der Geburt oder bei Inkontinenz zum Einsatz. Sie sollen überdehntes oder gerissenes Bindegewebe unterstützen und werden wie Hängematten im Becken fixiert.

Auch in Großbritannien, den USA und Kanada haben Frauen gegen Hersteller dieser Netze geklagt. Die Kläger-Anwälte in Australien werfen dem Hersteller vor, klinischen Studien über mögliche Komplikationen nicht genügend Beachtung geschenkt zu haben.

Johnson & Johnson gab auf Anfrage in Australien keinen Kommentar zu der Klage ab. Die Anwälte der Firma werden sich voraussichtlich kommende Woche vor Gericht äußern. Das Verfahren ist für sechs Monate angesetzt. (APA 5.7.2017)