Bosch rechnet mit deutlichem Umsatzplus im Autozuliefergeschäft

Umsatz soll um sieben Prozent steigen

Stuttgart/Gerlingen – Der weltweit größte Automobilzulieferer Bosch rechnet heuer mit einem stärkeren Umsatzplus in seiner Mobilitätssparte. Das Geschäftsfeld werde den Vorjahresumsatz von 43,9 Milliarden Euro um sieben Prozent steigern, erklärte Spartenchef Rolf Bulander am Dienstag auf einer Konferenz von Bosch in Boxberg. 2016 hatte der Erlös im Hauptgeschäft des Stiftungskonzerns nominal um 5,5 Prozent zugelegt.

Damit wächst Bosch in diesem Jahr erneut wie angestrebt stärker als die weltweite Automobilproduktion. Nach Prognosen der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers werden die Autobauer global 94,6 Millionen Fahrzeuge herstellen, ein Zuwachs von 2,6 Prozent im Vergleich zu 2016.

Bosch erwirtschaftet 60 Prozent seines Umsatzes mit Teilen und Systemen für die Autoindustrie. Der Geschäftsbereich hat 227.000 Beschäftigte weltweit. Davon sollen zum Jahresende 48.000 in der Forschung und Entwicklung arbeiten, um 4.000 mehr als zu Jahresbeginn. Der Zulieferer steckt Milliarden in die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen rund um die Branchentrends Elektromobilität, Vernetzung und autonomes Fahren. (APA, Reuters 4.7.2017)