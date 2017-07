Fahrzeug fuhr am Flughafen Boston in Menschenmenge

Polizei geht von Unfall aus

Boston – Am Flughafen Boston fuhr am Montag ein Fahrzeug in eine Menschenmenge. Es habe zehn Verletzte gegeben, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf Polizeiquellen Fernsehen waren Bilder von einem Taxi zu sehen, das anscheinend in ein Gebäude gefahren war.

Der Vorfall ereignete sich in einem Areal, wo normalerweise Taxi-Fahrer warten und nicht vor einem Passagierterminal.

Demnach handelte es sich wahrscheinlich um einen Unfall: Ein Taxifahrer habe anscheinend die Bremse mit dem Gaspedal verwechselt und die Kontrolle über das Auto verloren. Er sei unmittelbar nach dem Zwischenfall vernommen worden. (red, 3.7.2017)