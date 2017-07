Kern: EU-Gelder an rechtsstaatliche Prinzipien knüpfen

Kanzler fordert in europapolitischer Grundsatzrede auch verbindliche Ziele für Arbeitslosigkeit und Investitionen

Wien – Deutschlands Außenminister Sigmar Gabriel bezeichnete den verstorbenen Exkanzler Helmut Kohl als "Leidenschaftseuropäer". Ein solcher Leidenschaftseuropäer will auch Christian Kern sein. Es gehe darum, nicht das "Populäre ins rechte Licht zu rücken", sondern das "Richtige populär" zu machen, erklärte der Bundeskanzler am Montagabend bei einer Veranstaltung der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik an der TU Wien.

Es sollte eine Art europapolitische Grundsatzrede werden, die Kern hielt. Ursprünglich wollte er nach seinem "Plan A" auch einen "Plan E", also ein eigenes Europapapier, ausgearbeitet von Verkehrsminister Jörg Leichtfried und Exkanzler Franz Vranitzky, präsentieren. Wegen des dazwischengekommenen Wahlkampfes habe man sich nun für eine andere Art der Präsentation entschieden, heißt es im Kanzlerbüro.

Populismusflasche

Nicht fehlen durften natürlich Anspielungen auf ÖVP-Herausforderer Sebastian Kurz. In der jüngeren Vergangenheit habe man in Österreich "einen übergroßen Schluck aus der Populismusflasche genommen", sagte Kern.

Inhaltlich lautet die Marschrichtung: klar proeuropäisch, aber auch die Reformnotwendigkeit der EU herausstreichen. "Nach Jahrzehnten der Dominanz der Märkte muss Europa wieder zu einem Projekt der Menschen werden, und nicht zu einem Projekt, das von Gewinn- und Verlustrechnungen und Bilanzen geprägt ist", meinte Kern. Wo er Änderungsbedarf sieht, skizzierte er anhand von sieben Thesen: