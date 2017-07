Coca-Cola verringert Zuckergehalt auch in Österreich

Der Getränkekonzern reagiert auf die steigenden Diabeteszahlen – und reduziert bis 2020 den Zuckergehalt

Die angekündigte Reduktion des Zuckergehalts in den Produkten von Coca Cola betrifft auch Österreich, sagte ein Konzernsprecher. Man habe bereits seit Beginn des neuen Jahrtausends etwa zwölf Prozent an Kalorien verloren, bis 2020 sollen weitere zehn Prozent folgen. Das sei Teil einer europaweiten Strategie.

Dafür hat das Unternehmen nach eigenen Angaben ein ganzes Maßnahmenbündel erstellt: Die Rezeptur von Cola Zero wurde verändert, damit das Produkt durch besseren Geschmack attraktiver wird. Dazu kommt ein medialer Schwerpunkt, Cola Zero wird besonders intensiv beworben. Auch bei Cola Life wurde das Rezept verändert und so die Kalorienzahl um 50 Prozent reduziert. Zudem wurde Fanta Zero auf den Markt gebracht, und Sprite hat ebenfalls eine neue Rezeptur. (APA, 3.7.2017)

