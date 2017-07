Demos kosten Wiener Händler 35 Millionen Euro Umsatz

Ringsperren verhindern laut Wirtschaftskammer-Studie 120 Jobs in Wien. Grüne und SPÖ lehnen Demozonen scharf ab

Demonstrationen erregen die Gemüter. Nicht nur jene der Teilnehmer, sondern auch jene der Händler entlang ihres Weges. Wiener Wirtschaftstreibende sehen sich seit Jahren bei Meinungskundgebungen in der Innenstadt unter die Räder kommen. Jetzt hat die KMU Forschung Austria Schwarz auf Weiß ausgerechnet, welchen Schaden die Betriebe dadurch erleiden. 35 Millionen Euro Umsatz im Jahr soll ihnen im Zuge der Demonstrationen und damit verbundener Ringsperren im Jahr entgehen. 120 Arbeitsplätze im Handel würden sie zugleich verhindern.

An 37 Einkaufstagen etwa war der Wiener Ring im Vorjahr zumindest teilweise gesperrt. 19 Mal betraf es einen Einkaufssamstag. 64 Prozent der Geschäfte der Innenstadt litten deswegen unter Umsatzrückgängen von durchschnittlich 18 Prozent, erhob die KMU Forschung. Besonders betroffen waren das Goldene U, Kärntnerviertel und Seitengasse rund um die Oper und den Graben.

Auf freiwilliger Basis

Für Rainer Trefelik, Obmann des Wiener Handels der Wirtschaftskammer, kann es so nicht weitergehen. "Wir müssen nach acht Jahren der Debatten neue Wege wagen." Hoffnungen auf eine gesetzliche Lösung, wonach sich Demonstranten nur auf festgelegten Plätzen bewegen dürfen, hat er aufgegeben. "Das ist derzeit extrem schwer durchsetzbar." Das Versammlungsrecht sei schließlich ein hohes Gut.

Trefelik pocht jedoch nun, wo der Schaden klar bemessen sei, auf eine zumindest österreichische Lösung. Kurzum: Er will Wirtschaft, Politik und Non-Profit-Organisationen an einen Tisch bekommen und sich mit ihnen auf freiwilliger Basis auf Demozonen einigen. Sein Favorit ist das Areal rund um den Hochstrahlbrunnen auf dem Schwarzenbergplatz, gefolgt von Rathausplatz und Museumsplatz. Dafür will man den Demonstranten bei der Infrastruktur entgegenkommen. So sollen etwa Soundanlagen an Ort und Stelle bereitgestellt werden.

"Keine eigenen Demozonen"

Hans Arsenovic, Sprecher der Grünen Wirtschaft Wien und Vize-Wirtschaftskammerpräsident, sperrt sich nicht gegen Gespräche. Und er ist auch nicht davon abgeneigt, einen finanziellen Ausgleich für erlittene Umsatzeinbußen anzudenken, wie im Gespräch mit dem Standard einräumt. Die Schaffung eigener Demozonen lehnt er jedoch scharf ab. "Das Recht auf Demonstrationsfreiheit ist eine Errungenschaft, und diese schlägt alle anderen Interessen, auch wirtschaftliche." Im Übrigen seien die Statistiken der Wirtschaft über der Zahl der Ringsperren zu relativieren. "Da werden auch der 26. Oktober und der Life-Ball miteingerechnet."

Fritz Strobl, Präsident des Sozialdemokratischen Wiener Wirtschaftsverbands, schlägt in dieselbe Kerbe. "Bei allem Verständnis für die Händler: Demonstrationsrecht ist ein Grundrecht. Daran können und dürfen wir nicht vorbei." Gewisse Geschäftsviertel für Demonstranten künftig zu Tabuzonen erklären zu lassen, schließt er entschieden aus.

Was die Wirtschaft aus seiner Sicht ausklammert: Viele Veranstaltungen wie der Life-Ball brachten zusätzliche Menschen nach Wien. Dass die Demos Wien-Urlauber abschrecken, hält er für Unsinn. "Der Wiener Tourismus stürmt seit Jahren von einem Rekord zum nächsten." (Verena Kainrath, 3.7.2017)