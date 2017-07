Polnischer Telekom-Rivale Play plant Milliarden-Börsendebüt

Zweitgrößter Mobilfunker in Polen will 1,2 Milliarden Euro einnehmen

Der zweitgrößte polnische Mobilfunker Play will mit einem Sprung an die Börse 1,2 Milliarden Euro einsammeln. Bei einer Ausgabe der Aktien am oberen Ende der Zeichnungsspanne wäre das gesamte Unternehmen mit 2,7 Milliarden Euro (11,2 Milliarden Zloty) bewertet, teilte Play am Montag in Warschau mit. Die Erstnotiz (IPO) wäre die größte in Polen seit sechs Jahren.

Eigentümer aus Griechenland und Island

Play gehört dem griechischen Fonds Tollerton und dem Investor Novator aus Island. Die beiden wollen im Rahmen des Börsendebüts 49 Prozent der Play-Aktien verkaufen. Das Unternehmen selbst plant nicht, neue Anteilsscheine auszugeben. "Mit dem Börsengang haben wir eine sehr gute Plattform, um nötigenfalls künftig frisches Geld einzusammeln", sagte Play-Chef Jorgen Bang-Jensen.

Polen mit seinen 38 Millionen Einwohner ist ein hart umkämpfter Markt. Die Preise sind dementsprechend niedrig. Zu spüren bekommt den Wettbewerb auch die Deutsche Telekom, die in dem Land mit T-Mobile Polska vertreten ist. Die Bonner sind mit den Geschäftserfolgen der Tochter seit längerem unzufrieden. Weitere Rivalen im Mobilfunk sind die französische Orange und die Firma Polkomtel, die unter der Marke Plus auftritt.

Play hat die Banken J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch und UBS mit der Organisation des Börsengangs beauftragt. Mit dabei sind auch die polnischen Banken Zachodni WBK und DM PKO BP. Die letzte größere Erstnotiz eines Telekom-Konzerns in Europa liegt länger zurück: 2012 schickte Telefonica aus Madrid ihre deutsche Tochter O2 an der Frankfurter Börse. Mit dem Verkauf von 23 Prozent der O2-Anteile nahmen die Spanier 1,5 Milliarden Euro ein. (Reuters, 3.7.2017)