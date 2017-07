Schweizer Skywork fliegt ab September auch Wien-Basel

Fliegt an jedem Werktag Basel-Wien und retour, zusätzlich zur bestehenden Verbindung Wien-Bern

Wien – Die Schweizer Fluglinie Skywork Airlines wird ab September fünf Mal pro Woche (werktags) die Strecke Wien-Basel anbieten. "Mit dieser neuen Verbindung wird die Schweizer Metropole ab September 2017 insgesamt drei Mal täglich ab Wien erreichbar sein", kündigte der Vorstand des Wiener Flughafens, Julian Jäger, am Montag in einer Aussendung an. Seit 2011 fliegt Skywork schon die Strecke Wien-Bern. (APA, 3.7.2017)