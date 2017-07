Stephen Hawking: Trump wird der Erde schaden

Star-Physiker übt scharfe Kritik an der Klimapolitik des US-Präsidenten

London – Der britische Physiker Stephen Hawking hat scharfe Kritik an der Klimapolitik des US-Präsidenten Donald Trump geübt. Trump will die USA aus dem Klimaabkommen von Paris führen. Darin hatten sich die Unterzeichnerstaaten verpflichtet, den Ausstoß von Treibhausgasen deutlich zu reduzieren. Hawking befürchtet, dass Trumps Beispiel zu einem "Dammbruch" führen könnte.

"Donald Trump wird unserem schönen Planeten vermeidbaren ökologischen Schaden zufügen, indem er die Beweise für den Klimawandel leugnet und das Pariser Klimaabkommen aufkündigt", sagte Hawking in einem BBC-Interview, das am Montag in Teilen veröffentlicht wurde.

Das Agieren Trumps könnte der Erde den entscheidenden Stoß versetzen und zu einem Planeten wie die Venus werden lassen – mit Temperaturen von mehr als 250 Grad Celsius. Hawking fürchtet, dass die Erde auf lange Sicht unbewohnbar wird. Er plädiert seit einiger Zeit für die Besiedlung anderer Planeten. (APA, red, 3. 7. 2017)