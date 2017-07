China öffnet Anleihe-Markt für Auslandsinvestoren

Volksrepublik will Zufluss von Kapital erhöhen – "Qualifizierte" Investoren können ab heute chinesische Schuldverschreibungen kaufen

Shanghai – China öffnet wegen seines abflachenden Wirtschaftswachstums den Anleihe-Markt für ausländische Investoren. "Qualifizierte" Investoren wie Zentralbanken, staatliche Fonds und andere große Finanzinstitutionen können ab heute, Montag, chinesische Schuldverschreibungen kaufen, wie die chinesische Zentralbank mitteilte.

China gehört mit den USA und Japan zu den am höchsten verschuldeten Staaten weltweit; der Anleihe-Markt wird auf rund 10 Billionen Dollar (8,8 Billionen Euro) geschätzt.

"Experiment"

Es handle sich zunächst um ein "Experiment", teilten die Zentralbank in Peking und die Finanzbehörde in Hongkong am Sonntag mit – zum 20. Jahrestag der Rückgabe Hongkongs. Die Öffnung des Anleihe-Markts sei ein "wichtiger Schritt" der chinesischen Regierung bei der Unterstützung der Entwicklung in Hongkong und solle die Zusammenarbeit zwischen der Sonderverwaltungszone und China fördern. Sie werde Wohlstand und Stabilität in Hongkong fördern und öffne ausländischen Investoren einen "bequemen Weg" für Investitionen.

Ausländische Investoren haben bisher fast keinen Zugang zu chinesischen Anleihen. Die Finanznachrichtenagentur Bloomberg schätzt ihren Anteil auf weniger als 1,5 Prozent. Die internationale Bank HSBC teilte am Montag mit, sie habe die neue Möglichkeit bereits genutzt und Anleihen der Agricultural Bank of China gekauft – der Bank also Geld geliehen.

China wird seit Jahren für die Abschottung seiner Finanzmärkte kritisiert. Seit kurzem verspricht Peking Lockerungen. So dürfen ausländische Unternehmen mittlerweile Aktien einiger chinesischer Firmen kaufen. Die Volksrepublik kämpft gegen ein sich abschwächendes Wirtschaftswachstum und massive Kapitalflucht ins Ausland. (APA, 3.7.2017)