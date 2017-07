Polizei befürchtet nach Busunfall in Bayern bis zu 17 Tote

Fahrzeug ausgebrannt – 31 Menschen verletzt

München – Die Polizei befürchtet nach einem Busunfall auf der Autobahn A9 in Oberfranken bis zu 17 Tote. "Wir sind realistisch und werden am Ende des Tages wohl etliche Tote zu beklagen haben", sagte Polizeisprecher Jürgen Stadter am Montag im Fernsehsender n-tv. Es gebe nur "ein Fünkchen Hoffnung", dass die vermissten 17 Businsassen sich noch außerhalb des Fahrzeugs im Bereich der Unfallstelle befinden.

grafik: apa

Die Polizei versucht am Unfallort den Verbleib der 17 anderen Insassen zu klären. Der ausgebrannte Bus ist den Angaben der Polizeisprecherin zufolge nur noch ein Gerippe. Experten der Polizei begannen in dem Unfallfahrzeug ihre Arbeiten.

EIL!! A9 - FR Süden komplett gesperrt- EIL!!

Unfall zw. Münchberg Süd und Gefrees. Reisebus ist in Vollbrand. Wird länger dauern. #BuBraMüb pic.twitter.com/fmjkoWnQ5c — Polizei Oberfranken (@PolizeiOFR) July 3, 2017

Auffahrunfall

Der Reisebus war Montagfrüh im Stau auf einen vor ihm fahrenden Lkw aufgefahren und danach in Flammen aufgegangen. Der Polizeisprecherin zufolge befanden sich 46 Fahrgäste und zwei Busfahrer in dem Bus.

foto: reuters/news 5 Der Reisebus brannte nach dem Unfall in Bayern komplett aus

Am Unfallort waren zahlreiche Rettungskräfte von Feuerwehren, Polizei und Technischem Hilfswerk im Einsatz. Auch mehrere Rettungshubschrauber waren an Ort und Stelle. Die Autobahn A9 wurde im Bereich der Unfallstelle in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, es entwickelten sich lange Staus. (APA/AFP, 3.7.2017)