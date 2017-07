Busunfall in Bayern: 17 Menschen vermisst

Fahrzeug ausgebrannt – 31 Menschen verletzt

München – Nach einem schweren Unfall eines Reisebusses mit einem Lastwagen mit einem vollständig ausgebrannten Reisebus auf der Autobahn A9 in Bayern werden noch 17 Menschen vermisst. Das sagte eine Polizeisprecherin an der Unfallstelle bei Münchberg im Landkreis Hof am Montag. 31 Menschen erlitten zum Teil schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Insgesamt befanden sich 46 Fahrgäste und zwei Fahrer in dem Bus. Es sei nicht auszuschließen, dass sich Fahrgäste nicht mehr aus dem brennenden Bus retten konnten, so die Polizei.

Bislang gibt es wenige Angaben zum Unfallshergang: Auf Höhe von Münchberg im Landkreis Hof sei der Reisebus um kurz nach 7 Uhr bei sich stockendem Verkehr auf einen langsam fahrenden Sattelzug aufgefahren, berichtet Spiegel Online. (APA/AFP, 3.7.2017)