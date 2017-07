Krokodil beißt Wildpinkler in Mexiko Arm ab

Betrunkener uriniert in Lagune und wird angefallen

Cancún – Ein Krokodil hat in Mexiko einen Mann beim Urinieren attackiert und ihm einen Teil des Arms abgerissen. Der Mann, der offenbar betrunken war, habe sich gerade erleichtert, als ihn das Tier an der Lagune Nichupte im Badeort Cancún angegriffen habe, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zwar sei ihm die Flucht gelungen, doch das Krokodil habe ihm offenbar ein Stück seines Arms abgerissen.

Das Opfer wurde im Krankenhaus notoperiert. Laut Behördenangaben soll es sich um einen US-Touristen handeln.

Cancún ist ein besonders bei US-Reisenden beliebter Badeort auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán. In den seichten Gewässern der Lagune Nichupte lebende Krokodile können mehr als drei Meter lang werden. (APA, 3.7.2017)