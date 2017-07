Finken schützen ihre Nester mit Zigarettenstummeln vor Parasiten

Fasern aus Zigarettenfiltern werden gezielt gegen Zeckenbefall eingesetzt

Mexiko-Stadt – Finken bauen offenbar gezielt Zigarettenstummel in ihre Nester ein, um sich vor Parasiten zu schützen. Mexikanische Forscher haben in einem Versuch gezeigt, dass Fasern von Zigarettenfiltern nicht zufällig als Nistmaterial dienen. Vielmehr reagieren Finken damit offenbar auf Zeckenbefall in Nestern.

Lebende und tote Zecken

Monserrat Suarez-Rodriguez und Constantino Macias Garcia von der Universidad Nacional Autonoma de Mexico untersuchten Nester von Hausgimpeln (Carpodacus mexicanus), die zur Familie der Finken zählen. Dabei tauschten sie auf dem Unicampus Teile von 32 Nestern aus. In zehn Nester setzten die Forscher lebende Zecken, in zehn legten sie tote Zecken, die zwölf übrigen blieben unbehandelt.

Tatsächlich sammelten insbesondere jene Finken Zigarettenfilter, deren Nester von lebenden Zecken befallen waren. Ihre Entdeckung publizierten die Forscher im "Journal of Avian Biology". (APA, 9.7.2017)