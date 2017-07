Neuer Ringbeschleiniger soll Rätsel des Urknalls lösen helfen

Spatenstich für 1,1 Kilometer lange Anlage Fair in Darmstadt

Darmstadt – Der Baubeginn für eines der weltweit größten Vorhaben zur Erforschung des Universums steht unmittelbar bevor. Am Dienstag erfolgt der Spatenstich für die internationale Teilchenbeschleuniger-Anlage Fair am GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt. Sie soll 2025 in Vollbetrieb gehen.

Wissenschafter aus aller Welt wollen mithilfe von Fair neue Erkenntnisse darüber gewinnen, wie sich die Materie nach dem Urknall vor etwa 13,8 Milliarden Jahren entwickelt hat. "Das Projekt wird die Grenze unseres Wissens über das Universum weiter nach vorne schieben", sagte der wissenschaftliche Geschäftsführer von Fair und GSI, Paolo Giubellino.

gsi helmholtzzentrum für schwerionenforschung Video: FAIR – Das Universum im Labor

1,1 Kilometer langer Ringbeschleuniger

Herzstück ist ein unterirdischer Ringbeschleuniger mit einem Umfang von 1,1 Kilometern. Kleinste elektrisch geladene Teilchen, Ionen und Antiprotonen, sollen fast auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden und auf einen Widerstand prallen. Die dabei beobachteten Reaktionen sollen dabei helfen, die Geheimnisse des Universums zu lüften. Für die Anlage ist ein Investitionsvolumen von etwa 1,3 Milliarden Euro veranschlagt. (APA, red, 3.7.2017)