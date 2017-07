Briten ziehen sich vor Brexit aus Fischerei-Konvention von 1964 zurück

Erlaubnis zum Fischen vor der britischen Küste älter als britischer EU-Beitritt

London/Brüssel/Dublin – In Vorbereitung des Brexit will die britische Regierung ein 50 Jahre altes Abkommen aufkündigen, das einigen europäischen Staaten den Fischfang in der Nähe der britischen Küsten erlaubt. London werde noch am Montag seinen Austritt aus der Fischerei-Konvention von 1964 verkünden, teilte Umweltminister Michael Gove am Sonntag mit. Bis zum endgültigen Aus dauert es dann noch zwei Jahre.

Die noch vor Großbritanniens EU-Eintritt im Jahr 1973 geschlossene Vereinbarung ermöglicht es den Unterzeichnerstaaten, zwischen sechs und zwölf Kilometer vor den jeweiligen Küsten auf Fischfang zu gehen. Betroffen sind neben Großbritannien Deutschland, Frankreich, Belgien, Irland und die Niederlande. Sie gilt neben dem EU-Fischereiabkommen, das die Grenze ab zwölf Kilometern zieht – und wäre auch nach dem Brexit in Kraft geblieben.

"Historischer Schritt"

Der Austritt aus der Konvention sei ein "historischer Schritt" beim Aufbau einer neuen nationalen Fischerei-Politik, erklärte Gove, der als ein vehementer Befürworter des Brexit gilt. "Das erste Mal in 50 Jahren werden wir in der Lage sein, selbst zu entscheiden, wer Zugang zu unseren Gewässern hat."

Laut der amtlichen Statistik haben britische Trawler im Jahr 2015 insgesamt 708.000 Tonnen Fische gefangen. Im selben Zeitraum gingen den anderen Mitgliedern der Londoner Konvention 10.000 Tonnen Fisch vor der britischen Küste ins Netz.

Irland als eines der betroffenen Länder bezeichnete den Schritt als "unwillkommen und wenig hilfreich". Die Zukunft der Konvention müsse Teil der Brexit-Verhandlungen mit Brüssel sein, forderte der irische Landwirtschaftsminister Michael Creed. (APA, 2.7.2017)