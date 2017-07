Feuer in Flüchtlingslager im Libanon ausgebrochen: Opfer befürchtet

Camp befindet sich rund eine Fahrstunde von Beirut entfernt

Beirut – Ein großer Brand breitete sich am Sonntag in einem Lager für syrische Flüchtlinge im Libanon aus. Das berichteten Sicherheitsbeamte aus dem Camp in der Bekaa-Ebene, die sich rund eine Fahrstunde entfernt von der Hauptstadt Beirut befindet. Es werden zahlreiche Opfer befürchtet.

Der Libanon beherbergt mindestens eine Million registrierte syrische Flüchtlinge. Viele von ihnen leben in losen Zeltunterkünften im ganzen Land. Laut der libanesischen Regierung sollen sich 1,5 Millionen Syrer im Land befinden. (Reuters, 2.7.2017)