Achtung, Fake: Nein, Billa verlost keinen 250 Euro-Gutschein auf WhatsApp

Der Kettenbrief verbreitet sich momentan rasant – Verlinkung auf mysteriöse Seite

Auf WhatsApp macht momentan ein Kettenbrief die Runde, in dem darauf hingewiesen wird, dass der Supermarkt Billa momentan Gutscheine im Wert von 250 Euro verlost. Die Nachricht liest sich wie gefolgt: "Hi, Billa verlost 250€ Gutscheine. Ich habe gerade meinen Gutschein bekommen. Fordere einen Gutschein, so lange es sie gibt, hier an: [Link zu einer Website]. Du kannst dich später bei mir bedanken."

Billa warnt selbst davor.

Nicht weiterleiten und nicht auf Link klicken

Da auch wir diese Nachricht auf WhatsApp mehrere Male erhalten haben, folgender Hinweis: Dieses vermeintliche Gewinnspiel ist ein Fake. Billa verlost aktuell keine Gutscheine über WhatsApp und auch die verlinkte Website hat nichts mit dem Unternehmen zu tun. Sollte man diese Nachricht also erhalten, einfach ignorieren und dem Zusender eventuell darauf hinweisen, dass dies ein Fake ist. (red, 02.07.2017)