Flüchtlinge: Innenminister beraten über Hilfe für Italien

Vertreter Deutschlands, Frankreichs, Italiens und EU treffen sich in Paris – Rom hatte gedroht, Häfen für Schiffe mit Flüchtlingen zu sperren

Paris – Die Innenminister Deutschlands, Frankreichs und Italiens beraten am Sonntag in Paris über ein gemeinsames Vorgehen zur Unterstützung Roms in der Flüchtlingskrise. Auch EU-Flüchtlingskommissar Dimitris Avramopoulous wird zu den Gesprächen in Paris erwartet. Ziel ist nach Angaben der französischen Regierung ein "abgestimmtes Vorgehen" angesichts der steigenden Zahl der Flüchtlinge, die über das Mittelmeer nach Europa kommen.

Italien hatte der EU zuvor damit gedroht, ausländischen Schiffen mit geretteten Flüchtlingen künftig die Einfahrt in seine Häfen zu verbieten. Das Land sieht sich nach eigenen Angaben nicht mehr in der Lage, die Situation zu bewältigen. In Italien wurden seit Jahresbeginn rund 73.300 Flüchtlinge registriert. Das sind 14 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

UNHCR fordert mehr Hilfe für Italien

UNO-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi hat bereits am Samstag mehr Unterstützung für Italien in der Flüchtlingskrise gefordert. "Was sich vor unseren Augen in Italien abspielt, ist eine Tragödie", erklärte Grandi in Genf.

Allein in der vergangenen Woche seien 12.000 Flüchtlinge an Italiens Küsten angekommen, seit Jahresbeginn seien schon 2.300 Menschen auf dem Weg über das Mittelmeer ums Leben gekommen. Die Rettung und Unterbringung der Flüchtlinge könne aber "nicht nur ein Problem Italiens" sein.

Es handle sich vielmehr um ein "Problem von internationaler Bedeutung", erklärte Grandi. Notwendig sei zudem "ein abgestimmtes regionales und kommunales Vorgehen". Der Sommer habe gerade erst begonnen, sagte Grandi im Hinblick auf die steigenden Flüchtlingszahlen in Schönwetter-Phasen. "Ohne ein gemeinsames Vorgehen können wir nichts anderes tun, als uns auf weitere Tragödien gefasst zu machen."

Die übrigen europäischen Länder müssten mehr tun und insbesondere mehr legale Fluchtmöglichkeiten schaffen, forderte Grandi. Auf internationaler Ebene müssten vor allem Fluchtursachen bekämpft und der Schutz von Flüchtlingen auf der Durchreise verbessert werden. (APA, 2.7.2017)