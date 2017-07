Hunderte Bürgermeister für Abspaltungsvotum in Katalonien

Regierungschef Puigdemont verspricht Abstimmung trotz Warnungen aus Madrid

Barcelona – Hunderte Politiker in Katalonien haben ihre Unterstützung für das für den 1. Oktober geplante Referendum über eine Abspaltung von Spanien demonstriert. Mehr als 500 Bürgermeister der Region im Nordosten des Landes versammelten sich am Samstag in der Universität von Barcelona und übergaben dem separatistischen katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont ein Unterstützungsschreiben.

Puigdemont sagte auf dem Treffen, ungeachtet der Warnungen der Zentralregierung in Madrid und mehrerer gerichtlicher Verbote werde die Abstimmung stattfinden. "Wir bereiten (dem Staat) Angst, und wir werden noch mehr Angst machen", rief er unter lautem Jubel. Man werde die "Unterdrückung durch den spanischen Staat" aber nur mit einer massiven Beteiligung am Urnengang kontern können.

Madrid will Abspaltung nicht zulassen

Das Regionalparlament in Barcelona hatte die Abstimmung im vorigen Herbst beschlossen. Ministerpräsident Mariano Rajoy hat mehrfach betont, man werde die Abtrennung der wirtschaftsstärksten Region Spaniens unter keinen Umständen zulassen. Nach Ansicht der konservativen Zentralregierung müssten in der Frage der Abspaltung einer Region alle Bürger des EU-Landes abstimmen.

Nach Medienschätzungen vertraten die Bürgermeister, die am Samstag am Treffen teilnehmen, zwar nur rund 43 Prozent der Bevölkerung Kataloniens. Dem "Verband der Gemeinden für die Unabhängigkeit Kataloniens" gehören aber 787 aller 948 Gemeinden der Region an. (APA, 1.7.2017)