Messi heiratet und kehrt zu seinen Wurzeln zurück

foto: apa/afp/manera

La Granada ist ein hartes Pflaster, es wird von der Drogen-Gang "Los Monos" und den Hooligans der Newell's Old Boys heimgesucht, dem Stammklub Messis. Dort hatte er mit dem Kicken begonnen, ehe er als 13-Jähriger in die Nachwuchsschule des FC Barcelona wechselte. Statt Geschenken bat das Paar um Spenden für die Organisation "Techo" ("Dach"), die sich um Wohnungen für Obdachlose in Rosario kümmert.